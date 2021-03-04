Чиновники и депутаты обсудили создание новой творческой площадки для сургутян

Возможность создания арт-резиденции для творческой молодежи обсудили накануне сургутские парламентарии и чиновники на недавних депутатских слушаниях.

Администрация Сургута предложила разместить новую площадку в старом здании архива на Магистральной: по словам заместителя градоначальника Анны Томазовой, проект, безусловно, важен для культурного развития населения. Для создания арт-резиденции сегодня есть все условия, уверена чиновница: «В освобожденном помещении мы сделали косметический ремонт и прикрепили арт-резиденцию к учреждению культуры «Старый Сургут». На этой площадке возможна организация выставочных проектов, арт-лабораторий, мастер-классов и других форм реализации креативной индустрии творческих людей Сургута». К слову, создание таких платформ планируется в четырех городах Югры: Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургут и Нягань, старт назначен на первую половину марта.

Впрочем, арт-резиденция — это не только помещение, но и рабочие места: о предполагаемых расходах сказала директор департамента финансов Маргарита Новикова.

«Появляются новые функции, их не могут выполнять те же люди с прежним объемом работ. Для этого требуется привлечение новых кадров в количестве пяти человек, помимо этого, будет отдельное здание, которое требует администрирования, работы с теми, кто будет базироваться на этих площадках, организовывать выставки, заключать договора и многое другое — список очень большой», — обозначила она нужды новой организации: по подсчетам департамента финансов, на запуск проекта в этом году необходимо 7,5 миллиона рублей, в последующие годы на поддержание его деятельности будут обходиться на миллион меньше.

Цифры привели в недоумение некоторых депутатов думы, которые сопоставили их с денежными средствами, выделяемыми на насущные нужды. Так, Евгений Барсов напомнил о том, что Сургуту остро необходимо ремонтировать внутридворовые проезды — сколько-нибудь серьезные деньги на эти работы бюджету найти не удается.

«Я получил ответ на свой запрос о том, когда будут отремонтированы проезды во дворах, по смете получилось 14 миллионов рублей. В сообщении сказано, что проезды отремонтируют к 2030 году, — говорит парламентарий. — А кто знает, что будет в таком далеком необозримом будущем? Арт-резиденция — это непонятно что, а у нас люди до 2030 года будут ожидать ремонта дорог. Я считаю, что это неправильно, поэтому я буду голосовать против».

Притом, что многие коллеги Барсова поддержали, с принятием решения по предложенному проекту торопиться не стали: председатель думы Надежда Красноярова порекомендовала внести в него правки. К обсуждению арт-резиденции, таким образом, чиновники и парламентарии еще вернутся.