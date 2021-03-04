16+
Логотип Сиапресс
USD  73,5187   EUR  88,8768  

Новости

Больше новостей
Следует ли вместо финансирования арт-резиденции оплатить ремонт внутридворовых проездов в Сургуте?
Комментировать
0
Нужна ли Сургуту вторая мечеть?
Комментировать
0
Вы регистрируетесь в ГИС «Цифровое уведомление» на входе в кафе и в рестораны?
Комментировать
0
За 2020 год вы стали тратить в продуктовых магазинах...
Комментировать
0
Есть ли у Сургута туристический потенциал?
Комментировать
0
Оцените работу Анны Томазовой в качестве и.о. главы Сургута.
Комментировать
0
Необходимо ли срочно менять адресные таблички на домах Сургута?

Да 28.8%

Нет 61.8%

Не знаю 9.4%

Всего голосов: 212

Комментировать
0
Оцените работу Владимира Шмидта на посту замглавы Сургута

Отлично 5.8%

Хорошо 14.3%

Удовлетворительно 17.8%

Плохо 26%

Не знаю 36%

Всего голосов: 258

Комментировать
0
Больше опросов

​Сургут может получить арт-резиденцию — но не отремонтированные проезды

Чиновники и депутаты обсудили создание новой творческой площадки для сургутян

​Сургут может получить арт-резиденцию — но не отремонтированные проезды
фото автора

Возможность создания арт-резиденции для творческой молодежи обсудили накануне сургутские парламентарии и чиновники на недавних депутатских слушаниях.

Администрация Сургута предложила разместить новую площадку в старом здании архива на Магистральной: по словам заместителя градоначальника Анны Томазовой, проект, безусловно, важен для культурного развития населения. Для создания арт-резиденции сегодня есть все условия, уверена чиновница: «В освобожденном помещении мы сделали косметический ремонт и прикрепили арт-резиденцию к учреждению культуры «Старый Сургут». На этой площадке возможна организация выставочных проектов, арт-лабораторий, мастер-классов и других форм реализации креативной индустрии творческих людей Сургута». К слову, создание таких платформ планируется в четырех городах Югры: Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Сургут и Нягань, старт назначен на первую половину марта.

Впрочем, арт-резиденция — это не только помещение, но и рабочие места: о предполагаемых расходах сказала директор департамента финансов Маргарита Новикова.

«Появляются новые функции, их не могут выполнять те же люди с прежним объемом работ. Для этого требуется привлечение новых кадров в количестве пяти человек, помимо этого, будет отдельное здание, которое требует администрирования, работы с теми, кто будет базироваться на этих площадках, организовывать выставки, заключать договора и многое другое — список очень большой», — обозначила она нужды новой организации: по подсчетам департамента финансов, на запуск проекта в этом году необходимо 7,5 миллиона рублей, в последующие годы на поддержание его деятельности будут обходиться на миллион меньше.

Цифры привели в недоумение некоторых депутатов думы, которые сопоставили их с денежными средствами, выделяемыми на насущные нужды. Так, Евгений Барсов напомнил о том, что Сургуту остро необходимо ремонтировать внутридворовые проезды — сколько-нибудь серьезные деньги на эти работы бюджету найти не удается.

«Я получил ответ на свой запрос о том, когда будут отремонтированы проезды во дворах, по смете получилось 14 миллионов рублей. В сообщении сказано, что проезды отремонтируют к 2030 году, — говорит парламентарий. — А кто знает, что будет в таком далеком необозримом будущем? Арт-резиденция — это непонятно что, а у нас люди до 2030 года будут ожидать ремонта дорог. Я считаю, что это неправильно, поэтому я буду голосовать против».

Притом, что многие коллеги Барсова поддержали, с принятием решения по предложенному проекту торопиться не стали: председатель думы Надежда Красноярова порекомендовала внести в него правки. К обсуждению арт-резиденции, таким образом, чиновники и парламентарии еще вернутся.


нравится (12) не нравится (1)
Сегодня в 09:45, просмотров: 335, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 10:39
Арт-резиденция-это новый дворец для МРЕГа,уважаемый Евгений Барсов.А также новые рабочие места для пяти бездельников.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки 2398
  2. ​Нижневартовец получил «условку» за «паленый» алкоголь под известной маркой 1047
  3. Из-за замерзшего трубопровода в домах центрального района Сургута текла ржавая вода 1016
  4. В некоторых микрорайонах Сургута отключили воду, потому что она была грязной 1015
  5. ​На трассе Югры в автомобильной аварии погибли двое человек 975
  6. Сургут весной не утонет – снег вовремя расчистят 957
  7. ​В России нашли сразу два новых вида мошенничества 932
  8. ​Югорским заключенным расскажут онлайн об их правах и возможностях после освобождения 860
  9. ​ВТБ в Югре с начала года удвоил продажи автокредитов 536
  10. ​Может, нынешние критики потом скажут: «Извините, я ошибался. Сидоров, Шувалов, Филатов, Кириленко или еще кто другой – сделали для города много» 498
  1. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7818
  2. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 7740
  3. ​Намек ясен 4130
  4. ​Сургутяне возмущены самовольно установленным гаражом возле ТЦ «Жасмин» 4016
  5. ​Плагиат? Обложка нового альбома Земфиры повторяет оформление сингла неизвестного исполнителя 3945
  6. ​Сибпромстрой объявил старт продаж в ЖК комфорт-класса «Жемчужина Оби» 3604
  7. 20 из 22: депутаты думы Сургута выбрали нового градоначальника 3582
  8. ​Не выдержало сердце: названа предварительная причина смерти сургутянки в косметологической клинике 3438
  9. Югорского спасателя обвинили в коррупции и мошенничестве 3387
  10. Старую станцию юннатов в Сургуте снесут 3258
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20446
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13480
  3. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 11291
  4. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 11265
  5. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10614
  6. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8915
  7. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 8330
  8. В Нефтеюганске будут судить мужчину за поножовщину 8096
  9. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 7818
  10. ​Спасти от самих себя 7801

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика