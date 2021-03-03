В Горводоканале назвали причину ухудшения водоснабжения в центральном районе Сургута

Тайна грязной воды в центральном районе Сургута раскрыта: виной тому, что из кранов в домах горожан вновь лилась ржавчина, оказался промерзший магистральный трубопровод по улицам Островского – Профсоюзов.

«Заявки об ухудшении водоснабжения поступали из микрорайонов 7, 12, 13, 15, 15А и других, они обрабатываются в основном порядке. Работы проводятся, подключены бригады, но уже сейчас видно улучшение ситуации», – сообщил заместитель главного инженера Горводоканала Константин Щербаков.

Отметим, что такая проблема уже случалась на Пролетарском проспекте – горожане активно писали о желтой жиже вместо воды в соцсетях. Инцидент устранили, но утеплять трубопровод будут только летом, чтобы не допустить повторения.