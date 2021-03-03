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​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки

Строитель несет убытки из-за ошибок следствия по делу дольщиков «СеверСтроя»

​Не тот «СеверСтрой»: недвижимость сургутского строителя арестовали из-за компании-тезки
Фото: tele-plus.ru

Строительная компания в Сургуте защищает свою честь в суде: причиной послужили разбирательства с застройщиком-тезкой.

В одной лодке вместе с дольщиками ООО «СеверСтрой» оказались учредители компании с похожим, но все же отличным названием — ООО СЗ «СеверСтрой-Недвижимость». Руководитель первой, которого подозревают в похищении денег дольщиков и банков Сургута в период с 2016 по 2018 год, является фигурантом уголовного дела.

В рамках этого дела наложен арест и на жилой дом «СеверСтрой-Недвижимости» по адресу проезд Тихий, 2.

Первые четыре судебных заседания прошли без участия представителей «СеверСтрой-Недвижимости», поэтому возможности оправдать свою непричастность к делам своего коллеги у них не было. После поданной апелляции в окружной суд рассмотрение дела возобновили.То, что дом принадлежит совершенно посторонней компании, следствие до сих пор не смутило (в городском суде прошло уже шесть заседаний), зато сильно смущает владельца компании и жильцов, которые купили в нем квартиры.

«Версия следствия о том, что указанный жилой дом построен на похищенные денежные средства, — ошибочна, что и было доказано представителями ООО СЗ «СеверСтрой-Недвижимость» документально: на последнем судебном заседании при рассмотрении ходатайства следствия о продлении ареста на имущество суду представлены документы, свидетельствующие о легальном происхождении денежных средств направленных на строительство арестованного дома, однако суд их не принял, поддержав необоснованную версию следствия», — говорит учредитель ООО СЗ «СеверСтрой-Недвижимость» Владимир Пикас, отмечая, что из-за ситуации, которую создало следствие, застройщик несет серьезные убытки: он не может продать арестованное имущество, погасить кредиты и налоговую задолженность. На сегодняшний день сумма потерь составила уже более четырех миллионов рублей. Кроме того, в жилое здание успели заселиться десять семей, поэтому расходы на обслуживание дома управляющей компанией приходится также нести руководству строительной фирмы.

«Очевидно, что органы предварительного следствия и Сургутский городской суд стремятся максимально действовать в интересах потерпевших по уголовному делу «СеверСтрой», и это правильно, но не за счет имущества ООО СЗ «СеверСтрой-Недвижимость», не имеющего никакого отношения к ООО «СеверСтрой», — озвучивает свою позицию пострадавшая сторона. Заседание состоится в ближайшие дни — siapress.ru расскажет о том, как будет развиваться эта ситуация.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 513, комментариев: 0
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