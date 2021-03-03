Жители Сургута вновь пожаловались на грязную воду: специалисты Горводоканала ищут причину

Сургутяне, проживающие в доме на улице Бахилова, 11, пожаловались на отсутствие холодной воды. По их словам, с девяти утра из их кранов лился только кипяток. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил один из горожан.

«Уже несколько дней подряд шла холодная вода, по цвету напоминающая чай. Сейчас и такой нет, до сих пор не включили», – поделился местный житель.

В приемной Горводоканала пояснили, что вся проблема в том, что из кранов вновь течет грязная холодная вода, поэтому ее подачу пришлось временно отключить. На данный момент специалисты стараются выяснить причину как можно скорее, так как инцидент захватил сразу несколько микрорайонов Сургута.

Отметим, что трудности с этим жизненно важным ресурсом были еще осенью – администрация совместно с иными ответственными за это организациями не раз проводила проверку. Как оказалось, управляющие компании не стали промывать трубы перед осенне-зимним сезоном, поэтому вся грязь, осевшая на стенках, вытекла вместе с водой.