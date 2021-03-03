Снег с территории Сургута будут вывозить до конца марта

Сургут не утонет с наступлением таяния снега. Все дело в том, что очисткой дорог и придомовых территорий соответствующие службы будут заниматься до конца марта.

Снег грейдеры продолжат убирать до последних чисел месяца в привычном режиме. Больше машин выходить будет, как всегда, во время осадков. Очистки крупногабаритной техникой прекратятся только в том случае, когда на территории города останутся небольшие снежные массы, уборку которых можно будет доверить дворникам.

Отметим, что если в вашем дворе плохо убирают снег, можно сообщить об этом по телефонам 26-87-11, 52-45-19, 52-45-04, а также на портал «Твой Сургут».