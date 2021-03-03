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​В Сургуте до конца апреля должен исчезнуть шлагбаум на Грибоедова

Шлагбаум в сургутском дворе уберут из-за нарушения правил пожарной безопасности

​В Сургуте до конца апреля должен исчезнуть шлагбаум на Грибоедова
Фото: pixabay.com

Во дворе на Грибоедова шлагбаум, несоответствующий новым правилам противопожарной безопасности, должен исчезнуть. Ограничивающая въезд конструкция была установлена между домами 8/2 и 4/2 на Грибоедова еще в 2015 году. Решение принимали сами собственники. На тот момент его установка была согласована со всеми ответственными органами: департаментом городского хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города, ГИБДД Сургута.

Однако в сентябре прошлого года изменились правила противопожарной безопасности, которым данный шлагбаум теперь не соответствует. На это внимание властей обратил неравнодушный житель, написавший обращение на портал «Твой Сургут»: «Согласно новым правилам противопожарной безопасности, установленных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 за номером 1479, данный шлагбаум не соответствует новым требованиям, а именно п. 71, запрещающему посадку крупногабаритных деревьев, установку изделий и предметов, ограничивающих проезд пожарной техники и доступ пожарных на этажи зданий. Также данный шлагбаум мешает полноценной уборке снега во дворе».

После этого обращения чиновники подготовили и направили письмо в управляющую компанию, обслуживающую эти дома, для дальнейшего принятия решения и устранения несоответствия новым требованиям. Шлагбаум должны ликвидировать до конца апреля: «26 февраля в адрес УК «ДЕЗ ЦЖР» на основании поступившего обращения, направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятия мер по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности, с уведомлением ОНДиПР (по г. Сургуту) в срок не позднее 27.04.2021 года», – ответил начальник отдела отдел муниципального земельного контроля администрации Сургута Евгений Федосеев.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 188, комментариев: 0
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