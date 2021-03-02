В России добыча нефти в январе и феврале снизилась на 12 процентов

В январе и феврале 2021 года Сургутнефтегаз 8,57 миллиона тонн нефти. С такими показателями сургутский гигант остается в тройке российских лидеров по добыче «черного золота». Больше добыли только «Роснефть» (27,62 млн тонн) и «Лукойл» (11,62 млн тонн). Оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса публикует «Интерфакс».

Объем добычи нефти и газового конденсата в стране за первые два месяца года составил 81,6 миллиона тонн, что на 11,9 процента меньше аналогичного периода в прошлом году.