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​Сургутнефтегаз в тройке лидеров по добыче нефти в России

В России добыча нефти в январе и феврале снизилась на 12 процентов

​Сургутнефтегаз в тройке лидеров по добыче нефти в России
Фото: А. Андронов

В январе и феврале 2021 года Сургутнефтегаз 8,57 миллиона тонн нефти. С такими показателями сургутский гигант остается в тройке российских лидеров по добыче «черного золота». Больше добыли только «Роснефть» (27,62 млн тонн) и «Лукойл» (11,62 млн тонн). Оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса публикует «Интерфакс».

Объем добычи нефти и газового конденсата в стране за первые два месяца года составил 81,6 миллиона тонн, что на 11,9 процента меньше аналогичного периода в прошлом году.


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02 марта в 23:29, просмотров: 201, комментариев: 0
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