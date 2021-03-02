Экс-глава Сургута не претендует на кресло в думе

Появилась информация о том, что Дмитрий Попов, бывший глава Сургута, может принять участие в думских выборах. Возможно, это связано с тем, что экс-глава города появился на инаугурации нового мэра, а также с новостями о потенциальном переходе на работу в администрацию вице-спикера городского парламента Артёма Кириленко.

Однако в телефонном общении с корреспондентом siapress.ru Дмитрий Попов слухи опроверг: «В настоящий момент таких планов у меня нет».

Тем не менее, в городе считают, что потенциал политика в виде высокого рейтинга и хорошей репутации мог бы позволить ему выиграть на любом избирательном округе.

Напомним, что в феврале Попов вернулся в Сургутнефтегаз. Сегодня он занимает должность заместителя управляющего СМТ-1 по кадрам.