В Югре стартовало онлайн-голосование по инициативным проектам

Югорчанам предлагают выбрать лучшие инициативные проекты граждан. С 1 марта стартовало голосование первого регионального конкурса подобных инициатив. В списке представлено 100 проектов-участников от разных муниципалитетов округа. Все они направлены на решение актуальных для местных жителей проблем и развитие спортивной, культурной, образовательной инфраструктуры.

Среди них представлен также проект спортивной площадки в поселке Снежном. Инициативные жители от лица местного ТОСа разработали проект и заявились на участие в борьбе за окружное финансирование. Общий объем требуемых вложений – пять миллионов рублей. Половину затрат, согласно представленной информации, готов взять на себя город. Для местных жителей появление этой площадки будет настоящим сюрпризом, так как сейчас в поселке нет подобных зон для активного физического отдыха и занятий спортом.

Голосование продлится до 21 марта. Поддержать понравившийся проект можно на портале «Открытый регион Югра».