Летом прямые рейсы из Сургута в Симферополь будут ежедневными

С первого дня лета из Сургута начнут летать самолеты в Симферополь и в обратном направлении. С 7 июня рейсы станут ежедневные. Такую возможность туристам предоставит авиакомпания «Ямал». Несмотря на то, что это направление для перевозчика новое, компания решилась на ежедневные полеты. Рейсы будут осуществляться вплоть до 5 сентября, сообщает перевозчик.

Два раза в неделю– по вторникам и субботам – с 12 июня по 7 сентября аналогичные рейсы «Ямал» начнет выполнять из аэропорта Нижневартовска. С 17 июня по 9 сентября – то же самое из Ханты-Мансийска.

Согласно расписанию сургутского аэропорта, это не единственный перевозчик, осуществляющий рейсы в данном направлении. Дважды в неделю в летний сезон в Симферополь будут летать самолеты Utair. «Уральские авиалинии» запустят авиасообщение с той же периодичностью уже с 30 апреля.