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Весеннее обострение? Сургутские кондукторы вновь хамят пассажирам

Жители Сургута вновь жалуются на кондукторов-грубиянов в городских автобусах

Весеннее обострение? Сургутские кондукторы вновь хамят пассажирам
фото: Администрация Сургута

Сургутяне вновь жалуются на хамство со стороны кондукторов – в этот раз отличились автобусы под номерами 5 и 14. Информация о двух инцидентах появилась на местном популярном портале для жалоб.

Первое происшествие случилось 18 февраля, когда один из горожан ехал с ребенком шести лет. Кондуктор решила, что отец мальчика обманывает ее и хочет провезти сына бесплатно, однако заплатить пассажиру тоже не предлагалось.

«Я был уже готов предъявить фото свидетельства о рождении и сделал ей замечание, чтобы она закрыла лицо маской, которая была у нее на шее. На что услышал от нее оскорбление в свой адрес. После этого кондуктор продолжила заниматься своими рабочими обязанностями», – написал сургутянин.

Второй инцидент произошел 25 февраля – у женщины не прошла оплата картой, хотя денег на счету, по ее словам, было достаточно. Вместо того, чтобы спокойно разрешить непростую ситуацию, кондуктор начал выгонять местную жительницу из транспорта. Ссора не прекратилась даже тогда, когда проезд за пассажирку оплатил другой человек.

«После третьей неудачной попытки за меня заплатил рядом сидящий парень, после чего кондуктор вновь начал хамить и оскорблять меня до конца моей поездки, на весь автобус, говоря, что я езжу за чужой счет. Позже я благополучно расплатилась той же самой картой в маршрутном автобусе номер 5А», – поделилась горожанка.

В администрации города сообщили, что сигналы обо всех случаях были направлены компании-перевозчику. На данный момент удалось наказать только первого кондуктора, по второму происшествию ведется проверка.

«К кондуктору автобуса номер 14 применены меры материального взыскания и проведен дополнительный инструктаж о культуре обслуживания пассажиров», – прокомментировал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов.

Отметим, что подобные инциденты с кондукторами не редкость. Ранее корреспонденты siapress.ruписали о сургутянке, которую выгнали на мороз из-за отсутствия маски. Не было жалости и к детям – их также выгоняли, если при себе не оказалось средства индивидуальной защиты.


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Сегодня в 12:45, просмотров: 147, комментариев: 0
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