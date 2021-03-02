Жители аварийной «деревяшки» в Солнечном написали на снегу «Навальный»: безуспешно

В поселке Солнечном надпись «Навальный» не спасла жителей аварийного дома от снега, сообщает Znak.ru. По словам ресурса, образовавшийся сугроб по-прежнему закрывает половину окон первого этажа.

Надпись появилась рядом с домом по адресу Космонавтов, 2, в воскресенье, 28 февраля. Отчаявшиеся местные жители рассчитывали, что управляющие компании, увидев фамилию того-кого-нельзя-называть, надпись уберут, и заодно почистят двор. Но спустя день, злосчастная куча снега все еще лежала на месте.

В других регионах России подобные надписи коммунальщики быстро убирают. В Тюмени, к примеру, сугроб с надписью «Навальный» убрали спустя два дня. В Екатеринбурге аналогичную надпись, вытоптанную на льду пруда, счистили в тот же день.

Оставлять надписи на снегу посоветовал россиянам Михаил Ширвиндт. По словам ведущего, это отличный способ борьбы со снежными завалами во дворах.