Губернатор Югры Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с жителями Сургута

Развитие Сургута, реализация национальных проектов и другие животрепещущие вопросы сургутяне смогут обсудить с первым лицом региона лично: губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала онлайн-встречу с жителями самого крупного муниципалитета округа.

Онлайн пройдет в эту пятницу, 5 марта, в 12 часов в аккаунтах Комаровой в инстаграме, «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в паблике «Югра».

Подготовка к общению уже началась: во всех соцсетях уже появились анонсы мероприятия, под которыми все заинтересованные могут оставлять вопросы и комментарии. К работе с ними привлекут не только команду губернатора, но и, по некоторым данным, свежеизбранного главу Сургута Андрея Филатова.