На Магистральной в Сургуте замели последние следы капитального ремонта

В Сургуте, во дворе на Магистральной, 24, убрали вагон-городок, который остался после выполнения работ по капитальному ремонту. Демонтаж произвели после обращения от сургутян через систему ЦУР «Инцидент Менеджмент».

Сотрудники контрольного управления сходили на указанный адрес, и узнали, почему его так и не убрали, ведь капремонт должен был давно завершиться. Однако рабочие так и не успели починить сеть теплоснабжения в подвале дома – не уложились в срок. Но теперь работа закончена - территория расчищена.

Система ЦУР «Инцидент Менеджмент» оперативно фиксирует недовольства сургутян по самым разным поводам: в середине февраля она зафиксировала в соцсетях всплеск жалоб на плохую уборку снега, а чуть позже – возмущения родителей, недовольных отсутствием колбасы в школьных столовых.