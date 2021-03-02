В рейтинг городов, где можно отдохнуть одному, попал Сургут

Сургут оказался в десятке популярных городов для одиночного отдыха. К такому выводу пришел сервис бронирования жилья TVIL.RU, проанализировав данные туристов в 2021 году.

Так, средняя стоимость одной ночи в городском отеле составит путешественнику 2063 рубля, эта цена позволяет сохранить девятую позицию в рейтинге. Первую тройку заняли Севастополь (средняя плата за пять ночей обойдется в 1678 рублей), Симферополь (две ночи за 1555 рублей) и Анапа (целая неделя отдыха там обойдется всего в 1383 рубля).

В список также попали Санкт-Петербург, Подольск, Казань, Кисловодск, Калининград и Петрозаводск.