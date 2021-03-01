Сургутский государственный университет прошел государственную аккредитацию

Сургутский государственный университет (СурГУ) успешно прошел процедуру государственной аккредитационной экспертизы. Соответствующий приказ опубликован на сайте Рособрнадзора.

Вуз продолжит осуществлять образовательную деятельность по основным программам среднего профессионального образования, программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), а также по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ординатуре.

«Таким образом, содержание и качество подготовки обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования в СурГУ соответствует требованиям федеральных образовательных стандартов. Процедура государственной аккредитации образовательных организаций высшего образования проводится один раз в шесть лет. На этот срок продлевается выдача выпускникам дипломов государственного образца», - пояснили в управлении общественных связей СурГУ.