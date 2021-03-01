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​Сургутская филармония вновь открыла двери

Сургутская филармония открылась новой программой выступлений

​Сургутская филармония вновь открыла двери
Фото: press.ugraces.ru

1 марта Сургутская филармония вновь открыла свои двери для ценителей симфонической музыки. Учреждение стало одним из многих культурных центров, которые наконец-то примут живых посетителей – соответствующее постановление в феврале было подписано губернатором Югры Натальей Комаровой. При этом некоторые ограничения все же останутся: залы не могут быть заполнены более чем на 50 процентов, а сами концерты должны проводиться с соблюдением всех методических рекомендаций Роспотребнадзора.

«Новость эта была встречена с воодушевлением. Репетиционный процесс все эти месяцы не прекращался – появлялись новые концертные программы. И сейчас наконец появилась возможность представить их зрителю непосредственно, вживую. Афиша на март уже сформирована, с ней можно ознакомиться на сайте филармонии, — отметил председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Антон Акулов. — Если вы посмотрите на сцену, то увидите, например, у духовиков специальные экраны – это одно из требований Роспотребнадзора»

«Готовность к работе огромная. Любой музыкант, когда исполняет произведение, испытывает восхищение, но также имеет огромное желание поделиться своей радостью с кем-то еще. Этой возможности нам целый год не хватало, - рассказал художественный руководитель Сургутской филармонии Юрий Евсеев. – 2020 год точно не прошел даром – мы приросли новыми кадрами. Появилось два контрабасиста и долгожданная арфистка. Долгожданная, потому что именно из-за отсутствия арфы мы не могли взять в свой репертуар многие произведения, где арфа присутствовала».

Также худрук анонсировал проект «Медиатека Сургутской филармонии» - электронный видеоархив лучших выступлений симфонического оркестра. Да и вообще, планов у команды Сургутской филармонии – великое множество: «Под руководством Якова Семеновича Черняка мы начинаем работать над возобновлением фестивалей «Зеленый шум» и «60 параллель». Уже сейчас есть договоренности со скрипачом Графом Муржа, виолончелистом Борисом Андрияновым, пианисткой Канон Мацудой, а также пианистом Никитой Мндоянцем и скрипачом Гайком Казаяном. Вскоре имен станет больше», - обещает Юрий Евсеев.

«Мы видели, как филармонии в других регионах продолжают концертную деятельность в нормальном режиме. Начали готовиться к открытию сезона, надеялись, что в сентябре ограничения снимут. Но когда музыканты вернулись из отпусков – состояние у всех было удручающее. Никаких концертов, никаких аплодисментов, никакой возможности увидеть реакцию слушателей. После долгих месяцев ожидания, настрой у музыкантов – выше облаков».

Интересно, что за весь срок, что музыканты были вынуждены выступать онлайн, они так и не привыкли к концертам без зрителей, признается главный дирижер симфонического оркестра Станислав Дятлов: «Запись ведь эмоционально отличается от живого выступления. Во время записи нужно делать несколько дублей, и к каждому нужно подходить так, будто он - единственный. Это тяжело эмоционально. Наверное, актерам с этим проще, ведь они умеют настраиваться, перевоплощаться по щелчку пальцев. Музыкант – иного склада. Он неделями учил свое соло, и предвкушает момент, когда сможет выйти на сцену и за раз выдать стопроцентный результат. К тому же, ничто не заменит живое присутствие. Как электронная книга не заменит шелеста страниц. Для нашего поколения это ценно, возможно, у молодежи ценности другие».

Первым значимым событием в филармонии станет концерт, приуроченный к Международному женскому дню. Событие состоится пятого марта, с соблюдением санитарных норм. Следом за ним - Премьера концертной программа «Весенний MIX» в исполнении концертного оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд». Билеты на него уже раскуплены.

С полной афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте Сургутской филармонии: sfil.ru


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Сегодня в 18:12, просмотров: 188, комментариев: 0
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