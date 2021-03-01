В сургутской администрации состоялось открытое аппаратное совещание с новым главой города

Сегодня, 1 марта, состоялось первая официальная встреча новоиспеченного главы Сургута Андрея Филатова с руководителями структурных подразделений администрации. За круглым столом чиновники озвучили основные направления работы на 2021 год, поделились результатами деятельности за прошлый год и озвучили приоритетные направления работы по сферам деятельности. «Прошло несколько совещаний, встреч с заместителями. Определены проблемные направления, выработаны определенные варианты решений. Детально прошли подготовку повестки работу думы и такие совещания теперь будут обязательны в администрации», – озвучил фронт работы глава.

На вечер у Андрея Филатова запланировано еще несколько встреч для обсуждения проблем города, связанных со строительными объектами. В части работы администрации у него есть несколько нововведений, а вот кабинет главы с приходом нового градоначальника останется в неизменном виде. «Кресло удобное. Я был у Вадима Николаевича в гостях. Все пока работает, тратить на обновление кабинета бюджетные деньги – необходимости нет», – поделился впечатлениями о новом рабочем месте с журналистами Андрей Филатов.

На вопрос о двух недостающих заместителях, курирующих работу финансовой и строительной отраслей, мэр Сургута пока не дает конкретной информации, однако заявляет, что с выбором определился. Так, сегодня корреспондентам siapress.ru стало известно, что на одну из этих вакансий приглашен вице-спикер думы города Артем Кириленко.