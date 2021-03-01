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​Анатолий Сименяк побывал с рабочей поездкой в Угуте

За полтора года Угут обзавелся новыми важными объектами

​Анатолий Сименяк побывал с рабочей поездкой в Угуте
Фото: пресс-служба Думы Сургутского района

В феврале председатель районной Думы Анатолий Сименяк побывал с рабочей поездкой в Угуте. За полтора года поселок обзавелся новыми важными объектами. Преображение Угута заслуга не только местных властей, но и главного предпринимателя и моего коллеги в районной Думе – Оразхана Аманхановича Калиева. Его строительная компания возводит в поселке дома, мечеть, канализационно-очистные сооружения.

Анатолий Сименяк вместе с Оразханом Калиевым посетил КОС-500 и пообщался с ответственными лицами. Стоимость строительства объекта порядка 23 миллионов рублей. Коллектор введен в эксплуатацию в декабре 2020 года, но запускать его планируют весной с приходом тепла.

Морозы не дают оценить работу новых КОСов, но дают понять перестали ли мерзнуть работники и воспитанники местного ЦДиТ после очередного ремонта. Этот вопрос был ключевым в повестке дня председателя районной Думы.

Эпопея с утеплением ЦДиТ длится уже порядка 7 лет. Еще во время работы V созыва депутаты начали принимать меры для возврата тепла в единственное учреждение культуры Угута. В 2017 году был проведен капремонт инженерных сетей Центра, в том числе системы отопления. Однако во время выездных слушаний осенью 2019 года в ЦДиТ было опять холодно. Заведующий Центра пожаловалась на ледяной пол. Со слов Анатолия Сименяка, когда настил был поднят, обнаружилось, что там в прямом смысле слова «ветер гуляет». Решение этого вопроса депутаты нашли. Поскольку от торгов на первоначальные работы сложилась экономия – порядка 623 тыс. рублей – эта сумма пошла на утепление пола, установку дверных блоков и модернизацию освещения здания.

«Сейчас в здании комфортно, на термометре в районе 20 градусов. Чему я очень рад. Радиаторы греют хорошо, не дотронуться. Немыслимо, что в прошлые годы температура могла опускаться до 10-12 градусов. В такой холод не до творчества и наслаждения прекрасным. Хорошо, что это позади и все замечают изменения» - прокомментировал председатель Думы Сургутского района.

Посетил Анатолий Сименяк и новый спорткомплекс, который открыл двери для угутян в прошлом году. Сейчас в нем занимаются порядка 300 спортсменов.

«Хорошая вовлеченность для поселка с населением 2000 человек. Просторно, тепло, есть весь инвентарь – отличное место для физической активности. Отметил лишь один недочет. Металлические арки на стенах надо обезопасить во избежание травм при игре. Постараемся решить этот вопрос», - по-хозяйски отметил районный парламентарий.

Ноу-хау рабочих поездок – участие в них местных старшеклассников Софии и Николая. Активисты, волонтеры, спортсмены и просто молодцы! Парламентарии показали молодежи всю многогранность депутатской работы. А ребята, в свою очередь, поделились своим мнением о жизни в селе. Они высоко оценили и спорткомплекс, и утепленный ЦДиТ. Молодежь довольна и после получения профессии собирается вернуться в Угут.

Традиционно в конце рабочей встречи Анатолий Сименяк провел личный прием граждан. По части вопросов проконсультировал жителей на месте, другие обращения взял на проработку.


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Сегодня в 17:24, просмотров: 207, комментариев: 0
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