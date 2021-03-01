Активисты разыскивают родственников покойной

27 февраля на 87 году жизни скончалась ветеран труда, сопредседатель сургутского клуба «Фронтовые подруги», хранитель музея «Боевой славы» Нина Васильевна Шевцова. Будучи ребенком, она испытала все тяготы Великой Отечественной войны. Полвека прожила в Сургуте, и на протяжении всего этого времени ни одно военно-патриотическое городское мероприятие не обходилось без нее, ее баяна и ее собственных стихов.

Около года назад умер ее единственный сын, и сейчас местные активисты и волонтеры пытаются найти родственников Нины Васильевны.