Заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко может покинуть свой пост

Как стало известно siapress.ru, вице-спикер думы Сургута в ближайшее время может сменить место работы. В телефонном разговоре с нашим корреспондентом Артем Кириленко подтвердил данную информацию: «Да, мне поступило предложение работать в команде Андрея Сергеевича». Напомним, что в минувшую субботу упомянутый Андрей Филатов был избран главой города.

Бывшему сотруднику Сургутнефтегаза прочат место заместителя главы города по экономике. Сам Кириленко пока не дал ответа, но намекнул, что совсем скоро, буквально в эту пятницу, он примет важное для себя и, чего уж скромничать, для целого города решение.