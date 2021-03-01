Сургутяне недовольны отсутствием актировок в детских садах

Родители воспитанников одного из детский садов в Сургуте пожаловались на отсутствие актировок у дошколят. А именно во время продолжительных морозов некоторые родители испытали неудобство в том, чтобы привести ребенка в детски сад. В разговоре с корреспондентом siapress.ruсургутянка говорит: «Воспитатели жалуются, что после праздников в группе мало детей – многие из-за морозов решили не идти в детский сад. Почему, если у меня есть возможность оставить ребенка дома, я должна его куда-то везти в -40? Мы на севере живем, надо предусмотреть такую возможность. Тем более, что сейчас в связи с коронавирусом у некоторых есть возможность работать из дома».

Согласно правилам, решение о том, посещать или не посещать детский сад в связи с низкой температурой воздуха, принимают сами родители. В этом праве они не ограничены. Однако сегодня при отсутствии ребенка в образовательной организации, необходимо предоставить справку от педиатра. «В дни с низкой температурой воздуха родители дошколят могут воспользоваться правом на отсутствие ребенка по семейным обстоятельствам, предупредив об этом воспитателя группы. Обращаем внимание, что согласно договору, об образовании заключенному с образовательной организацией, родители (законные представители) обязаны предоставлять справку после перенесенного заболевания или отсутствия воспитанника более 5 дней (за исключением выходных и не рабочих праздничных дней)», – прокомментировали ситуацию в департаменте образования администрации Сургута.

Также в администрации уточнили, что сегодня в связи с пандемией коронавируса срок отсутствия ребенка в саду по причине семейных обстоятельств (без предоставления справки) сокращен до трех дней.