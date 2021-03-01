В Сургуте автовладелец на протяжении полутора лет добивался восстановления машины после некачественных услуг на СТО

Через полтора года судебных тяжб владелец авто добился от СТО замены выведенного из строя двигателя. В октябре 2019 года Андрей Бойцов приехал на «Рено Флюенс» на станцию техобслуживания для замены масла в двигателе. Однако после оказанной услуги мужчина лишился машины. Независимые эксперты установили, что поломка главного механизма произошла из-за масляного голодания, и подтвердили вину исполнителя работ.

«Я им предлагал еще в самом начале решить все мирным путем и заменить мне двигатель на контрактный. Тогда это им обошлось бы в разы дешевле. Сейчас компании придется оплатить судебные издержки – это больше 100 тысяч рублей, стоимость самого двигателя, его замену и расходные материалы. К тому же они до сих пор свою вину не признали и так и не принесли никаких извинений», – рассказал корреспонденту siapress.ru Андрей Бойцов.

Тем не менее, мировое соглашение и определение Сургутского городского суда обязало ответчика – ООО «Харми» – исправить ошибки прошлого. Свою легковушку с замененным двигателем Андрей забрал уже на прошлой неделе.