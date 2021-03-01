Сургутские фельдшеры скорой помощи помогли малышу появиться на свет

В Сургуте в последний день календарной зимы бригада скорой помощи помогла появиться на свет малышу. Об этом сообщает департамент здравоохранения Югры. В 6:22 утра 28 февраля в дежурную часть поступил звонок: мужчина сообщил. Что у его жены начались роды. Прибыв на указанный адрес, фельдшеры оценили ситуацию и приняли решение об экстренных родах прямо на дому. В качестве подмоги медики вызвали дополнительно врачебную бригаду. Таким образом, четыре специалиста службы скорой медпомощи приложили руку к этому процессу.

Роды завершились благополучно: в 7:40 у пациентки родился мальчик весом 4200 граммов. По системе быстрой оценки новорожденного Апгар врачи поставили отметку 8 баллов. После новоиспеченную родительницу вместе с малышом доставили в центр охраны материнства и детства для дальнейшего наблюдения.