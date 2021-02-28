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3 марта в Сургуте проверят электросирены

В следующую среду проверят городскую систему оповещений: сургутян просят сохранять спокойствие

3 марта в Сургуте проверят электросирены
фото: pixabay.com

В Сургуте 3 марта будут проверять систему оповещений об опасности. Информацию об этом подтвердил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.

«Это связано с тем, что по новым регламентам электросирены нужно проверять два раза в год – в октябре и марте. Отмечу, что жители должны сохранять спокойствие, если услышат 3 марта оповещение о тревоге», – рассказал глава ведомства.

Напомним, что на территории города находятся 53 сирены, часть из них имеют возможность сообщать информацию речью. В 2021 году планируется запустить оповещение во время противопожарного периода.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 213, комментариев: 0
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