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Депутат думы Сургута Сергей Васин заявил об окончании парламентарской деятельности

Сургутский депутат Сергей Васин не будет участвовать в выборах в сентябре

Депутат думы Сургута Сергей Васин заявил об окончании парламентарской деятельности
фото: Фейсбук Сергея Васина

Депутат думы Сургута Сергей Васин складывает свои полномочия – он сообщил об этом на своей странице в «Фейсбук», отметив, что переезжает в Санкт-Петербург на постоянную основу.

«Для меня выборы нового мэра – это начало финишной прямой моей депутатской деятельности. В связи с переменой места работы и переездом в Санкт-Петербург, не планирую участвовать в выборах в сентябре 2021 года», – написал Васин.

Отметим, что парламентарий совмещал свою деятельность с работой в компании «Газпром переработка», которая переехала в северную столицу еще в 2017 году.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 300, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:31
Ну вот, депутатские места уже начали освобождаться.

Пахотин еще говорил, что не намерен на следующий срок выдвигаться.

А претенденты на место в думе надо думать перед самыми выборами из кустов выскочат – выбери меня, выбери меня.

И как обычно «выберут» тех, кого надо.

Свято место пусто не бывает.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:05
Для кого-то финишная, а для кого-то стартовая прямая. По сути с завершившимся выборами Главы города и его вчерашней инаугурацией дан старт БОЛЬШИМ ВЫБОРАМ. Полгода, оставшиеся до начала голосований, оптимальный срок для появления на «политическом небосклоне» новых «звёзд». Новый Глава города, новая городская Дума. Новые лица в сургутском политическом истеблишменте. Ну а старым «бойцам» думском фронта, уходящим на политическую пенсию, говорим всего доброго и успехов в жизни простого обывателя.
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