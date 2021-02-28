Сургутский депутат Сергей Васин не будет участвовать в выборах в сентябре

Депутат думы Сургута Сергей Васин складывает свои полномочия – он сообщил об этом на своей странице в «Фейсбук», отметив, что переезжает в Санкт-Петербург на постоянную основу.

«Для меня выборы нового мэра – это начало финишной прямой моей депутатской деятельности. В связи с переменой места работы и переездом в Санкт-Петербург, не планирую участвовать в выборах в сентябре 2021 года», – написал Васин.

Отметим, что парламентарий совмещал свою деятельность с работой в компании «Газпром переработка», которая переехала в северную столицу еще в 2017 году.