Сургутский депутат Сергей Васин не будет участвовать в выборах в сентябре

Депутат думы Сургута Сергей Васин складывает свои полномочия – он сообщил об этом на своей странице в «Фейсбук», отметив, что переезжает в Санкт-Петербург на постоянную основу.
«Для меня выборы нового мэра – это начало финишной прямой моей депутатской деятельности. В связи с переменой места работы и переездом в Санкт-Петербург, не планирую участвовать в выборах в сентябре 2021 года», – написал Васин.
Отметим, что парламентарий совмещал свою деятельность с работой в компании «Газпром переработка», которая переехала в северную столицу еще в 2017 году.
Пахотин еще говорил, что не намерен на следующий срок выдвигаться.
А претенденты на место в думе надо думать перед самыми выборами из кустов выскочат – выбери меня, выбери меня.
И как обычно «выберут» тех, кого надо.
Свято место пусто не бывает.