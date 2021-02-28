В Сургуте заметили мало количество маршруток, но увеличить их число невозможно – нет желающих водителей

Жительница Сургута пожаловалась на отсутствие маршруток №30. По словам девушки, от ее дома до университета можно доехать только на этом транспорте – иных способов нет. Проблема была опубликована на местном портале для жалоб.

«Количество маршруток №30 резко уменьшилось. 24 и 25 февраля в приложении «Умный транспорт» не отображается ни одна маршрутка, фактически их тоже нет. Это единственный способ доехать от 42 микрорайона до СурГПУ на улице 50 лет ВЛКСМ и СурГУ», – сообщила горожанка.

В администрации отметили, что на данный момент работает только одна такая маршрутка. Вторая находится на ремонте и не могла перевозить пассажиров в указанные дни из-за технической неисправности. Расширить число транспорта пока нельзя – нет водителей с нужной категорией.

«По информации перевозчика увеличить количество автобусов сейчас нет возможности из-за нехватки водителей категории «Д». Такая проблема существует на всех предприятиях, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров. К сожалению, на данный момент для решения проблемы ничего нельзя сделать», – прокомментировал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустам Гильманов.