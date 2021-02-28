В Сургуте проверяют торговые центры на своевременную уборку крыш от снега

В Сургуте проверили крыши торговых центров: большинство из них прошли проверку, однако на владельцев пяти объектов составят протокол. Об этом рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Олег Пухтеев.

«Проверены ТЦ, особое внимание уделялось тем, в районе которых случались инциденты в течение пяти последних лет. Всего дежурная группа смогла посетить 10 объектов, четыре из которых оказались с неочищенной крышей. Наледь и сугробы обнаружены на торговых центрах «Купец», «Каскад», «Ребус», «Пассаж», «Невский», – сообщил глава ведомства.

Отмечается, что в этом году не обошлось без происшествий. Так, снег упал на женщину, которая проходила мимо ТЦ «Клубника». К счастью, горожанка не пострадала – в мэрии отмечают, что в травматологию она не обращалась.

«На данный момент составлено четыре протокола, где снег уже падал на людей или повреждал чужое имущество. По новым нарушениям ведется поиск ответственных лиц. Штрафы за неочищенную крышу существенные: для физических лиц – до 10 тысяч рублей, для юридических – до 50», – подчеркнул начальник административного контроля Максим Салий.

Причиной того, что наледь возникла так скоро, стали оттепели в феврале. Однако владельцы общественных мест должны наводить чистоту на крышах своевременно, так как сроков не установлено – трагедия может случиться в любой момент. Горожане могут повлиять на решение этой проблемы с помощью публикаций в соцсетях с указанием точного места, написав на портал «Твой Сургут», сообщив специалистам контрольного управления по телефонам 52-80-50, 52-80-64.