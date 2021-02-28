Сургутская станция переливания крови проведет День донорского совершеннолетия

Служба крови проведет неделю донорского совершеннолетия. В акции могут поучаствовать школьники и студенты от 18 лет. Помимо сдачи крови, молодые доноры смогут поучаствовать в лекциях, на которых узнают, почему донорская кровь так важна.

«Проводится акция каждый год, в начале марта. Она нацелена на пополнение первичных доноров – чтобы школьники и студенты с приходом совершеннолетия совершили свой первый взрослый поступок, приобщились к этому социально-значимому движению, - рассказала в телефонном разговоре с корреспондентом siapress.ru специалист по связям с общественностью Сургутской Станции переливания крови Яна Сергеева. ­– Взрослые к нам и так ходят – от знакомых, коллег узнают о центре. А вот студентам осведомленности не хватает – приходится привлекать дополнительно».

«Свой первый раз в деталях я не запомнил. Но было волнительно», - поделился с корреспондентом siapress.ru почетный донор России, сургутянин Олег Бронников. – Пока служил в армии, многое повидал, но когда увидел, как моя кровь течет по всем этим трубочкам – разволновался. Но все прошло хорошо. В обморок никогда не падал – спокойно сдачу переносил и переношу. Хотя сам видел, как ребята в креслах теряли сознание. Это зависит от настроя, от того, как сам себя «накрутишь». Если идешь с правильным настроем – все пройдет гладко».

Секрет хорошей кроводачи – понимать ее цель, считает Олег. «Главное, чтобы этот поступок шел от души и это было осознанно. Хотя возможно, что с первого раза так не получится. Человек должен четко понимать, для чего он эту кровь пришел сдавать - за деньги или безвозмездно, ради кого-то. Должен помнить, что эта кровь кому-нибудь поможет. Тогда все пройдет хорошо», - дает напутствие молодым почетный донор.

Чтобы стать донором, необходимо:

- весить не менее 55 кг.;

- иметь при себе паспорт с местной пропиской или временной регистрацией;

- флюорографию, пройденную не более года назад;

- за два дня до кроводачи соблюдать донорскую диету ­­­­­— отказаться от жирной, соленой, копченной пищи, не употреблять спиртные напитки и медицинские препараты;

- перед посещением станции переливания крови легко позавтракать – на голодный желудок сдавать кровь нельзя;

- надеть удобную одежду - под теплой кофтой/толстовкой должна быть футболка или майка.

В дни акции юные доноры получат памятные грамоты о первой кроводаче и сувениры с донорской символикой.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам регистратуры:



Сургут 8 (3462) 37-68-09

Нефтеюганск 8 (3463) 25-66-46

Нижневартовск 8 (3466) 45-82-49