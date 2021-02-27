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​«Обещаю работать не просто 24 в сутки, но еще и головой»

Что сказал Андрей Филатов после вступления в должность главы Сургута // ВИДЕО

​«Обещаю работать не просто 24 в сутки, но еще и головой»
Фото предоставлено администрацией Сургута

В субботу, 27 февраля, главой Сургута стал экс-депутат думы Югры Андрей Филатов. На 43 заседании городского парламента за него отдали свои голоса 20 народных избранников из 22-х присутствующих.

Вечером состоялась инаугурация. На торжественной церемонии присутствовал весь свет города и региона. С вступлением в должность Андрея Филатова поздравили заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов (он зачитал поздравления от главы региона Натальи Комаровой, которая работает в Октябрьском районе), депутат Госдумы Александр Сидоров, спикер окружного парламента Борис Хохряков, благочинный Сургутского благочиния Ханты-Мансийской митрополии протоиерей Антоний Исаков, муфтий Югры Тагир Хазрат Саматов и сопредседатель регионального отделения ОНФ в Югре Лариса Белоцерковцева.

После поздравительных слов выступил новый глава Сургута Андрей Филатов:

«Уважаемые земляки, друзья, единомышленники, спасибо за слова поддержки. Для меня это очень важно. Спасибо за то доверие, которое вы мне оказали. Я полностью осознаю и понимаю уровень ответственности и обещаю, что буду чтить традиции города, его интересы и интересы его жителей. Безусловно, это важная задача.

Я подошел к этому моменту, руководствуясь определенными жизненными принципами. Я обещаю, что я буду ими руководствоваться и впредь, ориентироваться на результат, держать данное слово, работать не просто 24 часа в сутки, а еще и головой. Я обещаю помогать и поддерживать команду единомышленников.

А самое главное, меня переполняет внутренняя гордость. Мне представилась возможность работать в команде сильных, увлеченных и профессиональных людей. Я больше чем уверен, у нас многое получится. Я все сделаю для того, чтобы стать своим».

Читайте также первое интервью, которое Андрей Филатов дал, будучи претендентом на должность главы Сургута.


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Сегодня в 18:46, просмотров: 218, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 19:29
«Я обещаю помогать и поддерживать команду единомышленников» – это вот, что за клятва такая едросовской мафии.

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