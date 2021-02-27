В Сургуте состоялась инаугурация нового главы города

В субботу, 27 февраля, в 18.00 в Сургуте состоялась торжественная церемония вступления в должность нового главы города Андрея Филатова.

На инаугурации присутствовали депутат Госдумы Александр Сидоров, сенатор Юрий Важенин, заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов, спикер окружного парламента Борис Хохряков, представители общественных и религиозных организаций, всех ветвей власти и парламентских партий, а также почетные и заслуженные граждане города и региона.

Нового главу города общественности представила спикер городского парламента Надежда Красноярова. После того, как Андрей Филатов зачитал клятву, ему были вручены ключи от города.

От лица губернатора Югры Натальи Комаровой, которая сегодня работает в Октябрьском районе, поздравительную речь зачитал Вадим Шувалов. Также с напутствием выступил еще один бывший градоначальник, депутат Госдумы Александр Сидоров, который призвал всех оказывать помощь и поддержку новому главе. Председатель окружного парламента Борис Хохряков, в свою очередь, выразил уверенность, что Сургуту повезло с новым руководителем.

Андрей Филатов избран на пост главы Сургута 27 февраля. За него отдали голоса 20 народных избранников из 22-х присутствовавших на 43 заседании думы города. Фоторепортаж с исторического события - здесь.