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​Андрей Филатов получил ключи от Сургута

В Сургуте состоялась инаугурация нового главы города

​Андрей Филатов получил ключи от Сургута

В субботу, 27 февраля, в 18.00 в Сургуте состоялась торжественная церемония вступления в должность нового главы города Андрея Филатова.

На инаугурации присутствовали депутат Госдумы Александр Сидоров, сенатор Юрий Важенин, заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов, спикер окружного парламента Борис Хохряков, представители общественных и религиозных организаций, всех ветвей власти и парламентских партий, а также почетные и заслуженные граждане города и региона.

Нового главу города общественности представила спикер городского парламента Надежда Красноярова. После того, как Андрей Филатов зачитал клятву, ему были вручены ключи от города.

От лица губернатора Югры Натальи Комаровой, которая сегодня работает в Октябрьском районе, поздравительную речь зачитал Вадим Шувалов. Также с напутствием выступил еще один бывший градоначальник, депутат Госдумы Александр Сидоров, который призвал всех оказывать помощь и поддержку новому главе. Председатель окружного парламента Борис Хохряков, в свою очередь, выразил уверенность, что Сургуту повезло с новым руководителем.

Андрей Филатов избран на пост главы Сургута 27 февраля. За него отдали голоса 20 народных избранников из 22-х присутствовавших на 43 заседании думы города. Фоторепортаж с исторического события - здесь.


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Сегодня в 18:08, просмотров: 304, комментариев: 5
Комментарии:
mrak lexx
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Сегодня в 18:28
А говорят что людям с судимостью трудно трудоустроиться. Шах и мат
mrak lexx
не нравится
Сегодня в 18:32
Извиняюсь , источник сомнительный . Прошу удалить редакцию сиапресс комментарий
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 19:17
Итак. АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ФИЛАТОВ - ГЛАВА ГОРОДА СУРГУТА.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:35
Эта песня хороша, начинай сначала.
Сергей Б mrak lexx
не нравится
Сегодня в 19:37
А чё засмущался то. Там в чиновниках в кого не ткни все на 100% под статьей ходят.

Не виновных нет. На том Россея матушка и держится веками.

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