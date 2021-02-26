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​Сургутянин проведет пять лет в тюрьме за ДТП, в котором погиб человек

Сургутский суд вынес приговор пьяному водителю, сбившему двоих человек

​Сургутянин проведет пять лет в тюрьме за ДТП, в котором погиб человек
Фото: pixabay.com

Виновнику ДТП, в котором один человек погиб и еще один пострадал, Сургутский городской суд вынес приговор. Трагедия произошла 14 июня 2019 года в районе СОТ «Рябинушка». Подсудимый в нетрезвом состоянии управлял автомобилем «Шкода». Не выбрав подходящую скорость для движения, мужчина съехал с проезжей части на обочину, где в это время находились два пешехода. В результате аварии 53-летний мужчина умер на месте, а 64-летний пешеход получил телесные повреждения.

Так, следственным управлением УМВД России по Сургуту было возбуждено уголовное дело согласно п. «а» ч. 4 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Теперь 52-летний виновник происшествия приговорен судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.


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Сегодня в 18:29, просмотров: 234, комментариев: 0
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