Сургутский суд вынес приговор пьяному водителю, сбившему двоих человек

Виновнику ДТП, в котором один человек погиб и еще один пострадал, Сургутский городской суд вынес приговор. Трагедия произошла 14 июня 2019 года в районе СОТ «Рябинушка». Подсудимый в нетрезвом состоянии управлял автомобилем «Шкода». Не выбрав подходящую скорость для движения, мужчина съехал с проезжей части на обочину, где в это время находились два пешехода. В результате аварии 53-летний мужчина умер на месте, а 64-летний пешеход получил телесные повреждения.

Так, следственным управлением УМВД России по Сургуту было возбуждено уголовное дело согласно п. «а» ч. 4 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Теперь 52-летний виновник происшествия приговорен судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.