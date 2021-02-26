В Сургуте возле магазина «Жасмин» появился незаконный гараж

На проспекте Набережном в Сургуте горожане заметили появившийся из ниоткуда железный гараж. По словам горожанина, обратившегося с жалобой на портал «Твой Сургут» эта конструкция создает помехи движению автотранспорта и портит внешний облик микрорайона. При этом заявитель утверждает, что выросла металлическая коробка на этом месте благодаря усердству руководства торгового дома «Жасмин»: «Согласно публичной кадастровой карты территория магазина Жасмин по адресу проспект Набережный, 6/1 строго ограничена. Однако в нарушение указанной карты руководство магазина самовольно установило на территории города железный гараж».

В администрации на обращение отреагировали и пообещали расправиться с незаконно установленной конструкцией после установления собственника: «Сотрудники контрольного управления Администрации города сейчас занимаются установлением собственника гаража. После чего будет проведена работа по демонтажу указанной конструкции согласно постановлению № 7463 от 20.10.2020 года «Об утверждении порядка демонтажа самовольно (незаконно) установленных некапитальных строений, сооружений на территории Сургута»», – разъяснил главный специалист отдела муниципального земельного контроля Владимир Садыков.