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​Часть сургутян смогут экономить на отоплении

В 42 многоэтажках Сургута модернизируют систему отопления

​Часть сургутян смогут экономить на отоплении
Фото: kapremontugra.ru

В 2021 году в 42 многоквартирных домах Сургута будет произведена замена систем отопления. Это поможет экономить на платежах за отопление, заверили в пресс-службе Фонда капремонта Югры.

Систему теплоснабжения уже заменили в пятиэтажке на Кукуевицкого 12/1. Но оценить ремонт жильцы смогут только в следующем сезоне, когда рабочие заменят трубы в квартирах. По расчетам специалистов фонда, платежи за отопление сократятся на треть.

«Автоматический узел учёта монтируется для того, чтобы экономить на отоплении. То есть, чтобы не было перетопа дома, чтобы люди максимально экономили средства за отопление своих квартир. Кроме того, в данном доме уже приняты работы по системе электроснабжения, по системе холодного, горячего водоснабжения и водоотведения», - рассказал ведущий специалист службы технического заказчика Югорского фонда капитального ремонта Александр Вихарев.

Всего за 2020 году в округе модернизировали почти в 50 домах, в 2021 году системы отопления заменят больше чем в 200 домах.

Напомним, что в начале года сургутян шокировали суммы платежей за отопление. Коммунальщики объяснили рост оплаты сильными морозами.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 78, комментариев: 0
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