Чиновники и депутаты Сургута обсудили необходимость обновления адресных табличек на домах

Внешний вид табличек с адресами на сургутских домах в обозримом будущем, возможно, будет приведен в единообразие: необходимость навести порядок обсудили чиновники и депутаты городской думы.

Предложение поступило от директора департамента архитектуры и градостроительства Сергея Солода: главный архитектор связал его с грядущей в октябре 2021 года переписью населения — переписчикам ориентироваться по нынешним табличкам, возможно, будет трудно. Кроме того, говорит Солод, необходимо привести аншлаги домов под единый стандарт — сейчас они оформляются вразнобой.

«Графические приложения вносятся впервые для максимально подробного и наглядного отражения домовых знаков с компоновкой полей, надписей их размерами, отступами, межстрочными и межзнаковыми интервалами ко всему прочему не требуют дополнительных материальных затрат», — выступил главный архитектор города.

Однако речь Солода не произвела должного впечатления на парламентариев, которые заинтересовались множеством вопросов вплоть до размеров табличек — с учетом того, что сейчас в Сургуте строятся большие многоэтажки, таблички не должны на них теряться — не стоит делать их маленькими и незаметными.

«У меня предложение: давайте сделаем требование к шрифту 25 миллиметров минимальным. Если примерить такую вывеску на новостройку, то ее не будет видно, — выразил мнение депутат Владимир Болотов. — Ведь информация нумерации домов больше предусмотрена для пешеходов, водители и спецслужбы уже ориентируются по навигаторам. Может, следует рассмотреть возможность использования световых коробов? Тогда возникает другой вопрос: из чьего кармана будет осуществляться реконструкция таких вывесок, ведь стоимость каждой может достигать до пяти тысяч рублей».

В итоге рассмотрение данного вопроса со всеми корректировками, изъянами и дополнениями отложили до следующих депутатских слушаний, которые состоятся 2 марта.