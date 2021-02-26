Жители Сургута делятся в соцсетях фотографиями ястреба, охотящегося на территории города

Жители Сургута заметили на территории города ястреба, который ловит диких голубей. Фотографии хищной птицы быстро распространились по социальным сетям. Впервые информация была опубликована в «К-ИНФОРМ».

Горожанка, разместившая видео, сообщила, что видела ястреба в районе домов по адресу улица Нефтяников, 29а. Другие жители отметили, что хищник поживился еще и на Московской улице.

Напомним, что представители местной фауны очень часто посещают сургутян. Так, жильцов домов на Комсомольском проспекте посещала белка. Ранее один из горожан публиковал фото лося.