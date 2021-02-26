Гибель вахтовика на буровой в Сургутском районе вылилась в уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека» после гибели рабочего на буровой «Лукойла» в Сургутском районе.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти погибшего, причин прорыва нефтепродуктов и их возгорания, виновного должностного лица. Расследование продолжается», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, ЧП на Имилорском месторождении случилось в 9.30 утра 24 февраля. При проведении работ по герметизации скважины произошел прорыв нефтепродуктов и внезапное их возгорание. Погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации – подрядчика.