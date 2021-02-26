Депутаты думы Сургута выберут нового главу города в субботу, 27 февраля

До выборов главы Сургута осталось менее суток: имя нового градоначальника завтра к этому времени уже будет известно.

Напомним, что выбор будет делать не весь город на открытом голосовании, а депутаты местного парламента — в их руках список из трех кандидатур: Юрий Валгушкин, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута, Алла Сыч, сотрудник Контрольно-счетной палаты Сургутского района и Андрей Филатов, депутат думы ХМАО.

Изначально список включал в себя в десять раз больше претендентов, однако в ходе проверки поданных документов и проведенных собеседований большая часть из них отсеялась. Собеседования проводила конкурсная комиссия по отбору, куда вошли представители города и округа — директор департамента внутренней политики Александр Скурихин, и.о.директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Лариса Самохвалова, председатель МОО инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов, председатель Совета женщин Сургутнефтегаза Галина Галямова и главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева. Также в состав комиссии вошло сразу три депутата городской думы — заместитель председателя Артем Кириленко, Игорь Бруслиновский и Виктор Пономарев.

Очередное заседание думы назначено на десять утра, в повестке дня только один вопрос: выборы нового мэра. Следите за новостями на siapress.ru.