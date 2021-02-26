Жителям Сургутского района, убившим знакомого в машине, грозит колония

Троим сургутянам, до смерти избившим напарника, вынесли приговор. Следователи нашли достаточно улик, чтобы признать их виновными.

Преступление произошло более четырех лет назад, 31 декабря 2016 года. Молодые люди, самому юному из которых было 16 лет, ехали по Сургуту, заточив в салоне своего знакомого, у которого они пытались узнать, где находятся наркотики. Тот сопротивлялся, и в какой-то момент в дело пошли кулаки: молодому человеку нанесли не менее 30 ударов руками и ногами. Били много и жестоко, с использованием деревянной палки и иных предметов. От многочисленных травм 21-летний сургутянин скончался.

Компания, не сумевшая привести его в чувства, направилась в лесной массив. Там убийцы сбросили бездыханное тело в реку. Тело потерпевшего обнаружили только спустя полгода - в июле 2017-го.

В ходе суда один из подсудимых скончался из-за болезни. Остальным назначено наказание от пяти до восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Пока что приговор не вступил в законную силу.