Следователи начали проверку после ЧП на буровой «Лукойла»

Следователи Сургутского района начали процессуальную проверку по факту чрезвычайного происшествия на буровой «Лукойла», в результате которого погиб 46-летний вахтовик.

«Для установления объективной картины произошедшего, в том числе причины смерти погибшего, причин прорыва нефтепродуктов и их возгорания проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Напомним, утром 24 февраля при проведении работ по герметизации скважины на Имилорском месторождении произошел прорыв нефтепродуктов и внезапное их возгорание. В результате происшествия погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации – подрядчика. Известно, что погибший прибыл в Югру из Башкирии меньше недели назад.