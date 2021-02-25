Причиной смерти 68-летней женщины в косметологической клинике Сургута могла стать ишемическая болезнь сердца

68-летняя пациентка частной клиники Сургута могла скоропостижно скончаться из-за ишемической болезни сердца. Предварительную причину смерти назвали в пресс-службе СУ СКР по Югре.
Трагедия произошла 20 февраля в 13.30. «Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, констатировали смерть женщины. Предварительно установленной причиной смерти явилась ишемическая болезнь сердца», - сообщили в ведомстве.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Следователи изучат медицинскую документацию, назначена судебно-медицинская экспертиза.