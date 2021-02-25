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​Желание омолодиться привело к смерти пожилую сургутянку

В Сургуте пожилая женщина скончалась в результате омолаживающей процедуры

​Желание омолодиться привело к смерти пожилую сургутянку
Фото: pixabay.com

В Сургуте проводится следственная проверка в отношении частной медицинской клиники. Внимание было вызвано тем, что 20 февраля там умерла пациентка во время омолаживающей процедуры. Об этом сообщает СургутИнформТВ. Информацию корреспонденту siapress.ru подтвердили в пресс-службе следственного комитета Югры. По предварительным данным, у 68-летней сургутянки в процессе процедуры произошел анафилактический шок. Женщине делали подтяжку век. Чем была вызвана аллергическая реакция, медикам неизвестно. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, тем временем клиника продолжает работать.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 732, комментариев: 0
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