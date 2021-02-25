В Сургутской филармонии подготовили репертуарный план на весну

После почти годового перерыва зрителей наконец примет Сургутская филармония: пресс-служба учреждения сообщила, что репертуарный план на оставшееся до закрытия сезона время уже скорректирован, а также определены схемы рассадки зрителей в зале (напомним, что заполняемость зрительных залов на концертных площадках не должна превышать 50 процентов).

Первый концерт, однако, будет закрытым: это будет городское собрание, посвященное Международному женскому дню. Традиционно на него приглашают почетных граждан города, представителей сферы образования, медицины, общественных организаций, предприятий. «Особое внимание и почет — врачам, ведущим борьбу за жизни югорчан в период пандемии», — подчеркивают в филармонии.

С афишей предстоящих концертов можно будет ознакомиться вскоре на официальном сайте филармонии.

Напомним, что работа концертных площадок возобновится с ближайшего понедельника, 1 марта, — соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.