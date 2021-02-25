Сургутская администрация не планирует обновлять набережную Оби в ближайшие годы

Облик речного порта в Сургуте — довольно неприглядный — останется без изменений в течение ближайших лет: планов обновления набережной Оби у сургутской администрации пока нет. Это следует из ответа заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Валгушкина на обращение сургутянки Елизаветы, опубликованное на портале «Твой Сургут».

«Планируется в ближайшие 2-3 года привести в надлежащий вид речной порт, а именно: дорога до, пешеходные тропинки, дизайнерские решения, красивые спуски, и прочее? — спросила горожанка. — Сейчас порт имеет просто позорный вид, новые фонари, памятник (как роза среди свалки, уж простите), плитка, в которую закатана набережная и три скамейки, никак не спасают ситуацию. Деревянные туалеты без двери, которые возвышаются над набережной, в принципе его и символизируют. Это просто мрак. Обратите внимание на набережную Тюмени, финансирование идет на внешний вид города, неужели у столицы газа нет средств на реконструкцию набережной речного порта?»

Набережная речного порта не входит в перечень объектов, запланированных к благоустройству в ближайшие 2-3 года, ответил Валгушкин. «В 2018 году было заключено концессионное соглашение на обустройство парка на территории бывшего рыбокомбината, на основании которого концессионер принимал на себя обязательства по разработке проекта, разбивке дорожно-тропиночной сети, посадке деревьев, кустарников и установке малых архитектурных форм», — объяснил чиновник; однако тут же возникли финансовые трудности, вследствие чего соглашение расторгли, работы так и не были произведены.

Сегодня власти рассматривают другие варианты благоустройства территории будущего парка, набережной и сквера речников, которые будут происходить обустройством набережной в комплексе, однако когда дело дойдет непосредственно до обновления набережной, неизвестно.