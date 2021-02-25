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​Сургутяне пока обойдутся без набережной Оби

Сургутская администрация не планирует обновлять набережную Оби в ближайшие годы

​Сургутяне пока обойдутся без набережной Оби
Скрин: YouTube/Antey Surgut

Облик речного порта в Сургуте — довольно неприглядный — останется без изменений в течение ближайших лет: планов обновления набережной Оби у сургутской администрации пока нет. Это следует из ответа заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Юрия Валгушкина на обращение сургутянки Елизаветы, опубликованное на портале «Твой Сургут».

«Планируется в ближайшие 2-3 года привести в надлежащий вид речной порт, а именно: дорога до, пешеходные тропинки, дизайнерские решения, красивые спуски, и прочее? — спросила горожанка. — Сейчас порт имеет просто позорный вид, новые фонари, памятник (как роза среди свалки, уж простите), плитка, в которую закатана набережная и три скамейки, никак не спасают ситуацию. Деревянные туалеты без двери, которые возвышаются над набережной, в принципе его и символизируют. Это просто мрак. Обратите внимание на набережную Тюмени, финансирование идет на внешний вид города, неужели у столицы газа нет средств на реконструкцию набережной речного порта?»

Набережная речного порта не входит в перечень объектов, запланированных к благоустройству в ближайшие 2-3 года, ответил Валгушкин. «В 2018 году было заключено концессионное соглашение на обустройство парка на территории бывшего рыбокомбината, на основании которого концессионер принимал на себя обязательства по разработке проекта, разбивке дорожно-тропиночной сети, посадке деревьев, кустарников и установке малых архитектурных форм», — объяснил чиновник; однако тут же возникли финансовые трудности, вследствие чего соглашение расторгли, работы так и не были произведены.

Сегодня власти рассматривают другие варианты благоустройства территории будущего парка, набережной и сквера речников, которые будут происходить обустройством набережной в комплексе, однако когда дело дойдет непосредственно до обновления набережной, неизвестно.


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Сегодня в 13:57, просмотров: 345, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:45
Так вопрос не стоит о укладке плитки и других дорогостоящих работах на территории респиратор. Задача простая. Привести в порядок территорию. Убрать все ветхие и заброшенные строения, мусор и прочее, что бросается в глаза, указывая на то, что в городе нет хозяина. А если уж ГА идёт путём Ильича, который тоже считал что социализм нужно построить руками концессий, то стоит напомнить что у Ильича была нищая страна. К примеру в 1923 году на Химкинский авиазавод привлекли концессионера «Юнкерс», с помощью которой были спроектированы и построены дальние бомбардировщики ТБ-3, которые в августе 1941 года, стартовав с эстонского острова Саремаа осуществили первую ночную бомбардировку Берлина. А ГА таких задач по созданию сверхсложных и высокотехнологичных устройств нет. У неё есть все, чтобы обходится без концессий.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:48
Правка. На территории речпорта ( редактор текста «пургу гонит», когда его не просят) и далее по тексту.
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