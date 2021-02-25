В Сургуте после жестокого убийства друга скрывался житель Ульяновска

В Сургуте задержали 28-летнего жителя Ульяновска по подозрению в убийстве человека. Следственный комитет Ульяновской области установил, что подозреваемый в мае 2020 года во время пикника на Волжском косогоре жестоко расправился с другом. Под действием спиртного между мужчинами произошла ссора, в результате чего злоумышленник нанес своему собутыльнику несколько ударов лопатой и ножом по разным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался на месте. После чего убийца закопал друга, сообщает Ульяновск.Экспресс со ссылкой на следственные органы. После трагедии подозреваемый прикинувшись обеспокоенным, участвовал в поисках пропавшего, а через некоторое время и вовсе скрылся из города.

Тело убитого нашли в конце прошлого года. На нем были обнаружены следы насильственной смерти. Уголовное дело в отношении задержанного гражданина направлено в суд. За совершенное преступление ульяновцу светит до 15 лет лишения свободы.