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​В Сургуте поймали убийцу из Ульяновска, который жестоко расправился с другом

В Сургуте после жестокого убийства друга скрывался житель Ульяновска

​В Сургуте поймали убийцу из Ульяновска, который жестоко расправился с другом
Фото: СУ СКР по Ульяновской области

В Сургуте задержали 28-летнего жителя Ульяновска по подозрению в убийстве человека. Следственный комитет Ульяновской области установил, что подозреваемый в мае 2020 года во время пикника на Волжском косогоре жестоко расправился с другом. Под действием спиртного между мужчинами произошла ссора, в результате чего злоумышленник нанес своему собутыльнику несколько ударов лопатой и ножом по разным частям тела. От полученных травм пострадавший скончался на месте. После чего убийца закопал друга, сообщает Ульяновск.Экспресс со ссылкой на следственные органы. После трагедии подозреваемый прикинувшись обеспокоенным, участвовал в поисках пропавшего, а через некоторое время и вовсе скрылся из города.

Тело убитого нашли в конце прошлого года. На нем были обнаружены следы насильственной смерти. Уголовное дело в отношении задержанного гражданина направлено в суд. За совершенное преступление ульяновцу светит до 15 лет лишения свободы.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 229, комментариев: 0
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