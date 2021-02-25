Заместитель мэра Сургута Владимир Шмидт заявил, что отставка главного архитектора – это не более чем слух

Заместитель мэра Сургута Владимир Шмидт прокомментировал слухи о возможной отставке главного архитектора города Сергея Солода на конференции по подведению итогов своей деятельности 25 февраля.

«Когда я узнал об этом, я спросил у него – «Сергей Викторович, как так?», на что он ответил, что у него много недоброжелателей. Это слухи», – прокомментировал замглавы.

Напомним, что об увольнении директора департамента архитектуры и градостроительства стало известно 27 января. Претензий к чиновнику накопилось много – например, отсутствие соответствующего образования. Тем не менее, Владимир Шмидт пока не готов назвать своего преемника, отметив, что после его ухода работа не будет стоять на месте, так как в администрации много людей, которым развитие этой сферы небезразлично.