Заместитель главы Сургута подвел итоги своей деятельности перед уходом с поста

Сегодня, 25 февраля, замглавы Сургута Владимир Шмидт провел последнюю пресс-конференцию, на которой подвел итоги своей деятельности за время работы в администрации. Своим главным достижением чиновник назвал то, что в городе удалось «ничего не испортить».

«Основное мое достижение, если коротко – не испортил ничего. За полтора года делать что-то глобальное для Сургута – почти невозможно. Поэтому сказать, что не испортил, это тоже хорошо. А из основных: те объекты, которые были запланированы, вовремя расторговали, те объекты, по которым работа была начата, уже достраиваются. Через пять лет посмотрим – хорошо поработали или плохо», – подчеркнул заместитель градоначальника.

Напомним, что об отставке Владимира Шмидта стало известно 3 февраля. Чиновник заявил, что планы покинуть пост были еще в ноябре, но все изменилось после ухода Вадима Шувалова. Отметим, что имя Шмидта связывается, в основном, с позитивными изменениями в Сургуте – это окончание строительства отрезка улицы Маяковского от 30 лет Победы к Университетской, создание Центральной площади, начало работы по реновации проспекта Ленина.