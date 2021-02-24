Вертолет Utair не долетел из Тарко-Сале в Сургут из-за технической неисправности

В среду, 24 февраля, вертолет Ми-8М авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», выполнявший рейс из Тарко-Сале в Сургут, не смог долететь до пункта назначения из-за увеличения температуры главного редуктора. Вынужденная посадка была совершена на площадку, которая находится в 50 км от Ноябрьска.

«Посадка произведена благополучно в 16.43. Повреждений вертолета не имеется, пострадавших нет. На борту находились три члена экипажа авиакомпании, пассажиров не было. В настоящее время экипаж ожидает прибытия другого вертолета, все размещены в отапливаемом помещении для работников-вахтовиков. Причины авиасобытия устанавливаются», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.