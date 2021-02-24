В Сургуте из-за смерти 6-летнего ребенка возбудили уголовное дело

В Сургуте следователи устанавливают обстоятельства смерти 6-летнего ребенка. Под подозрением оказались врачи – уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Трагедия произошла в конце прошлого года. 24 декабря ребенка, у которого ухудшилось здоровье, осмотрел участковый врач и назначил лечение. На следующий день вечером ребенок перестал дышать, вызванные врачи скорой медицинской помощи не смогли привести его в сознание.

«Для выяснения всех обстоятельств смерти ребенка следственными органами к уголовному делу приобщена медицинская документация, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее сообщалось, что возможной причиной смерти ребенка стала пневмония.