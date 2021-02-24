16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7532   EUR  89,6691  

Новости

Больше новостей
Какой соцсетью вы активно пользуетесь чаще всего?
Комментировать
0
Планируете ли вы выезжать из Сургута в ближайшем отпуске?
Комментировать
0
Кто станет главой Сургута?
Комментировать
0
Вы следите за делом Навального?
Комментировать
0
Вы ознакомились с вариантами комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка

В Сургуте из-за смерти 6-летнего ребенка возбудили уголовное дело

​Умер после осмотра врача: сургутские следователи разбираются в обстоятельствах гибели маленького ребенка

В Сургуте следователи устанавливают обстоятельства смерти 6-летнего ребенка. Под подозрением оказались врачи – уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Трагедия произошла в конце прошлого года. 24 декабря ребенка, у которого ухудшилось здоровье, осмотрел участковый врач и назначил лечение. На следующий день вечером ребенок перестал дышать, вызванные врачи скорой медицинской помощи не смогли привести его в сознание.

«Для выяснения всех обстоятельств смерти ребенка следственными органами к уголовному делу приобщена медицинская документация, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление объективной картины произошедшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее сообщалось, что возможной причиной смерти ребенка стала пневмония.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:03, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 3804
  2. ​Инвестиции в недвижимость Сургута начали себя оправдывать 859
  3. В Сургуте морозы продержатся до выходных 818
  4. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 722
  5. За Саймой — печальное будущее 631
  6. Вартовчанин погиб в результате падения из окна многоэтажки 617
  7. Новые летальные исходы от коронавируса выявили в Югре 608
  8. ​Все ушли в TikTok: соцсеть стала популярнее Facebook в России 522
  9. ​Не хотят убирать снег! Самолет «ЮТэйр» из Москвы не смог приземлиться в Ингушетии 488
  10. ​Морозы не отступят: сургутян предупреждают об аномальных холодах в четверг 451
  1. ​Сургутянам стали доступны товары «Леруа Мерлен» 7441
  2. ​Весна задержится: синоптики дали прогноз на весну и лето 2021 года в Сибири 7428
  3. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 6562
  4. Врио начальника нижневартовской полиции уволен из-за нашумевшего «урока мужества» 6052
  5. Абсолютный ноль: сайт прогноза погоды «предсказал» минус 273 в Сургуте 5839
  6. ​Наталья Комарова поручила разобраться с капремонтом дома на Бажова в Сургуте 5332
  7. ​В Нижневартовске начинают строить новую дорогу 4430
  8. ​Жители Нижневартовска пожаловались на замороженное молоко на прилавках магазина 4398
  9. ​Москва и Питер проиграли Сургуту по доступности жизни 3804
  10. ​В Югре на корпоративе в честь 23 февраля произошло убийство 3427
  1. ​Чиновники планомерно занимаются отчуждением общественных пространств в пользу крышуемых ими бизнесов 20140
  2. В Сургуте появится второй мост через Обь 13813
  3. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 13250
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10974
  5. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 10510
  6. ​Сургутянка похитила у администрации более 4 миллионов рублей 10333
  7. Под Нефтеюганском столкнулись два КАМАЗа 9797
  8. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 9469
  9. ​Директора строительной фирмы, обманувшего дольщиков в Нефтеюганске, накажут 9294
  10. ​Дмитрий Попов приступил к работе в Сургутнефтегазе 8715

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика