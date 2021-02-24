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​Бывший лейбл Тимати так и не заплатит сургутскому фотографу за взятый без спроса снимок

Сургутскому фотографу Михаилу Батеневу отказали в компенсации от Black Star

​Бывший лейбл Тимати так и не заплатит сургутскому фотографу за взятый без спроса снимок
Фото М.Батенёва на обложке сингла Pabl.A

Лейбл Black Star, который до недавнего времени управлялся рэпером Тимати, не выплатит компенсацию сургутскому фотографу Михаилу Батеневу за взятый без спроса снимок. Мосгорсуд накануне отменил соответствующее решение Басманного районного суда (тот, напомним, обязал ответчика заплатить 70 тысяч рублей).

Напомним, что судебное разбирательство началось в 2019 году. Тогда фотографу показали обложку сингла Facetime исполнителя Pabl.A, на которой красовался его снимок — при этом за разрешением на его использование к нему никто не обращался. Батенев тогда связался с исполнителем, но уладить дело в досудебном порядке не удалось. В итоге Басманный районный суд, в который обратился Батенев, частично удовлетворил его иск — правда, вместо запрошенных пяти миллионов рублей в счет возмещения ущерба обязал выплатить 70 тысяч рублей, удалить изображение с обложки сингла и из клипа и оплатить судебные издержки в размере 25 тысяч рублей.

Ответчик, однако, не сдался и подал апелляцию в Мосгорсуд, указав, что авторские права Михаила Батенева на созданную им фотографию не подтверждены, снимок не является произведением, созданным творческим трудом, поэтому не может быть признан результатом интеллектуальной деятельности, в связи с чем не может рассматриваться как объект гражданского права, — Pabl.A возражал против выплаты компенсации.

Мосгорсуд компенсацию разрешил не выплачивать, однако лейблу Black Star придется возместить часть судебные расходы.

Комментируя решение суда корреспонденту siapress.ru, Михаил Батенев заявил, что дальше судиться не планирует. «Вопрос не уладили. Мне до сих пор не понятно до конца решение суда и апелляции в целом — как при оригинале фотографии, при модель-релизе и согласии модели выступить на суде мы в итоге пришли ни к чему…»


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Сегодня в 16:48, просмотров: 330, комментариев: 0
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